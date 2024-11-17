ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. В представительстве уточнили, что один обстрел зафиксировали на Донецком направлении, девять обстрелов - на Горловском По данным СЦКК, всего было выпущено 25 ракет.

Информация о раненых мирных жителях м повреждения гражданских лиц не поступали. 14 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что украинские части обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 12 гражданских лиц. 13 ноября Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ город с населением 60 тысяч человек остался без света, воды и тепла.