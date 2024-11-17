$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. В представительстве уточнили, что один обстрел зафиксировали на Донецком направлении, девять обстрелов - на Горловском По данным СЦКК, всего было выпущено 25 ракет.

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
© ТАСС

Информация о раненых мирных жителях м повреждения гражданских лиц не поступали. 14 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что украинские части обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 12 гражданских лиц. 13 ноября Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ город с населением 60 тысяч человек остался без света, воды и тепла.

Военные новости
Денис Пушилин
Горловка
Украина
Крым наш