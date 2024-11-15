На Украине заявили об отступлении из сел южнее Курахово

Украинские военные начали отступать из сел, расположенных южнее города Курахово Донецкой народной республики (ДНР), из-за намечающегося окружения.

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Об этом заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Кураховское направление. Наши казаки постепенно начали отходить из мешка южнее», — говорится в сообщении.

По словам военного, сейчас российские войска ведут зачистку западных окраин Антоновки, где уже установлен российский флаг.

Как отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника», в случае отступления украинской армии участок фронта южнее Курахово фактически будет свернут, а сам город попадет в оперативное окружение. При этом отмечается, что российские войска добрались уже практически до середины населенного пункта, из-за чего возможностей для отступления у бойцов ВСУ становится все меньше.

Ранее российский военный, старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров заявил, что ВСУ предпринимают попытки покинуть свои позиции на кураховском направлении. По его словам, такие действия украинских военных связаны с нехваткой боекомплекта, личного состава и морального духа.