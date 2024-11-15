Пентагон заявил о росте числа самоубийств в армии США

Пентагон доложил, что в 2023 году более 500 американских военнослужащих покончили жизнь самоубийством, превысив показатели прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что чаще всего счеты с жизнью сводят молодые солдаты и офицеры. О причинах самоубийств Пентагон в своей публикации не рассказывает.

В августе член палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Уолтц заявил, что американские войска находятся не лучшем состоянии в последнее время. Он отмечал, что за время президентства Джо Байдена ситуация с набором новых солдат ухудшилась.

Кроме того, возникли проблемы с реализацией программы улучшения истребителя F-35 Joint Strike Fighter. По словам Уолтца, на тот момент она была завершена лишь на треть.