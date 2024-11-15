Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшая в Курскую область, решила сдаться, услышав, как российские войска почти без потерь взяли сразу пять украинских позиций. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Александр Раполюк, пишет ТАСС.

Он отметил, что услышал вместе с сослуживцами, что Вооруженные силы (ВС) РФ без потреь взяли пять украинских позиций.

«Один только несерьезно раненый. Вот и все. Целый взвод практически был уничтожен наш», — добавил он. Военный признался, что сдался без боя.

Ранее подразделение ВСУ сдалось в плен Российской армии. Как сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), украинские бойцы сдались в полном составе на кураховском направлении.