Пленный раскрыл, что запретят делать иностранным наемникам в ВСУ

Иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с Вооруженными силами Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного Дениса Дунякина.

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«Рассказывали, что контракт был на год [у иностранных наемников] с разрешением, типа в любой момент можешь расторгнуть контракт, а теперь, я слышал, что будут делать контракт на полгода без расторжения», - заявил он.

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Мужчина узнал об этом во время обучения, когда на полигоне с ним тренировались наемники из Колумбии.

Дунякин был мобилизован из Кривого Рога в сентябре, в плен попал в селе Шахтерское в ДНР.