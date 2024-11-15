Украинский пленный раскрыл наставления инструктора из США

Украинский военнопленный Игорь Мартыненко заявил, что инструктор из США учил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не брать еду даже у украинцев. Его слова приводит РИА Новости.

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Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе

Мартыненко добавил, что инструктор из США также призывал всегда носить оружие со снятым предохранителем. Пленный добавил, что американец обучал военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

«Рассказывали, как себя надо вести с населением, что нельзя ничего пить, есть, не брать ничего в руки, даже если это мое, я украинец, и в Украине нахожусь, мне запрещали попить водички, что меня могут обнулить [убить]», — сообщил он.

Ранее о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и туберкулезом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Он объяснил, что это разрешает приказ Минобороны и Минздрава Украины. Депутат выразил надежду, что на документ обратят внимание.