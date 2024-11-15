Почти 50 дронов сбили над одним из районов Краснодарского края

В ночь на пятницу в небе над Крымским районом Кубани нейтрализовано не менее 46 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

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По его словам, пострадавших среди мирного населения, предварительно, нет. В Крымске оцеплены два места падения обломков БПЛА.

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Лесь дал отбой беспилотной опасности на территории Крымского района. Он подчеркнул, что все работает в штатном режиме. Также глава муниципалитета предостерег местных от приближения к подозрительным предметам.