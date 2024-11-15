Спецоперация на Украине 15 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 ноября 2024 года.

Минобороны сообщило об ударе "Севера" по вышкам связи ВСУ в курском приграничье

Расчет БПЛА российской армии уничтожил ретрансляторы связи противника на вышках, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничных районах Курской области. В результате была нарушена система управления подразделениями войск Вооруженных сил Украины.

Десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлет с заранее подготовленной позиции.

Минобороны заявило о поражении "Гиацинтами-Б" пехоты ВСУ в Курской области

Расчеты российских пушек «Гиацинт-Б» поразили бронетехнику и скопление пехоты Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает ТАСС.

Также артиллеристы наносят удары по пунктам временной дислокации, пунктам управления связью и комплексам радиоэлектронной борьбы противника.

Расчет "Града" пресек ротацию ВСУ на ореховском направлении

Расчет российской РСЗО «Град» пресек попытку противника провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Было уничтожено более 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины с вооружением и средствами связи.

«Грады» ежедневно поражают выявленные силы противника от пехоты до бронетехники, и военнослужащие привыкли к интенсивной боевой работе.