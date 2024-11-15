Мобилизация: последние новости на сегодня 15 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 ноября 2024, в материале «Рамблера».

Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО

Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии поучаствовали в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление и.о главы районной администрации Хазрита Тлежукова.

По его словам, активисты и родственники служащих в зоне спецоперации отмечают, что практически каждый населенный пункт изъявил желание помочь с продуктами питания, такими как мясо, консервная продукция, фрукты, вода, бакалея, теплые вещи и предметы личной гигиены.

Груз доставят адресно, он был сформирован исходя из пожеланий бойцов.

Жители Оренбуржья отправили участникам СВО медикаменты и технику

Жители Оренбургской области отправили участникам специальной военной операции 40 тонн гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Дениса Паслера.

По его словам, это медикаменты, теплые вещи и техника. С начала спецоперации область отправила необходимые вещи, оборудование, инструменты, технику на сумму более полумиллиарда рублей.

Отмечается, что в небольших селах жители объединяются, чтобы посильно помогать фронту. В этот раз передадут на фронт также автомобили УАЗ, «Ниву», квадроцикл, мотоцикл.

Гумпомощь для СВО и скорую помощь для приграничья отправили из Чувашии

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и скорую помощь для приграничных районов отправили из Чувашии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Олега Николаева.

Груз собран с учетом заявок бойцов. В него вошли комплекты первой необходимости, медикаменты, запасные части для автомобиля, сладкие подарки и продукты питания.

«Скорая» будет использоваться для эвакуации и оказания неотложной помощи пострадавшим.