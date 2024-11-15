На Украине назвали численность насильно мобилизованных в рядах ВСУ

Командир минометной батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мирослав Борисенко рассказал, кем являются большинство украинских военнослужащих на данный момент. Об этом он высказался в беседе с ТСН.

Борисенко заявил, что ВСУ на 90 процентов состоят из мобилизованных жителей сел и городов. По его словам, в его батарее большинство мужчин из «волны бусифицированных» — принудительно призванных в зону военных действий.

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«Я как раз смеюсь над ними. Они как раз и есть из этой волны бусифицированных воинов. Жителей больших городов почти нет. Все они были призваны и мобилизованы путем этой бусификации», — отметил он.

Ранее о мобилизации людей с ВИЧ и туберкулезом заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Он объяснил, что это разрешает приказ Минобороны и Минздрава Украины. Депутат выразил надежду, что на документ обратят внимание.