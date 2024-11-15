Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в немецком Хаммельбурге, где есть центр и для тренингов служащих миссий ООН. Об этом Сергей Палий.

По словам пленного, его вызвали в военкомат и сообщили, что он поедет на обучение в Хаммельбург, где есть Учебный центр ООН. При этом Палий был негоден к военной службе.

«Говорят: ничего страшного, за тебя все решили, поедешь, отдохнешь. Нам для бумажки», — пояснил он.

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При этом он упомянул, что штампа о нахождении на территории Евросоюза у него в паспорте нет.

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников заявил, что бойцы ВСУ не хотели воевать в Курской области. Однако командование настояло на этом.