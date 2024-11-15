Рогов сообщил о взятии Новодаровки в Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что бойцы украинской армии бежали, оставив свои позиции.

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Накануне Рогов заявил о выравнивании линии фронта у Новодаровки и Ровнополя в Запорожской области. Отмечалось, что продвижение российских войск на запад от этого участка продолжается.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее российская авиация ударила по объектам ВСУ в Запорожской области.