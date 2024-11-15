Жительница Алешкинского округа ранена при обстреле ВСУ

Мирная жительница Алёшек получила ранения в результате обстрела со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ее госпитализировали в Скадовскую больницу, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"В Скадовскую центральную районную больницу поступила 80-летняя жительница Алёшкинского муниципального округа с минно-взрывными травмами. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ. Врачи диагностировали у пациентки осколочные ранения молочной железы, предплечья и голени. Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение, врачи извлекли осколки", - рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

По словам заведующего хирургическим отделением Скадовской ЦРБ Ширака Мнацаканяна, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, медики оказывают ей всю необходимую помощь.