В офисе Зеленского высказались о создании Украиной ядерной бомбы

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина» Киевом ядерной бомбы бесполезно для изменения ситуации на фронте.

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Чиновник считает, что если бы это было решением, способным повлиять на ход конфликта, республика могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на репутационные и юридические сложности.

«Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что на ход конфликта может повлиять предоставление Киеву достаточного количества оружия, в том числе дальнобойного, и разрешение наносить им удары вглубь российской территории.

На Украине опровергли возможность создания ядерного оружия

Ранее издание The Times писало, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.