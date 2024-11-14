В ХАМАС заявили о готовности к немедленному прекращению огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на немедленное прекращение огня в секторе Газа, однако на протяжении нескольких месяцев не получало серьезного предложения со стороны Израиля. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим в интервью телеканалу Sky News.

"Последняя четкая, достигнутая путем переговоров с помощью посредников сделка была [представлена] 2 июля. Она была обсуждена во всех деталях. Я думаю, что мы были близки к прекращению огня, - сказал он. - К сожалению, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху предпочел идти другим путем. Он совершил по меньшей мере две-три крупные резни в Хан-Юнисе и городе Газа. Затем он убил нашего лидера Исмаила Ханию. После этого мы не получали какого-либо серьезного предложения".

Наим добавил, что ХАМАС "готово пойти на немедленное прекращения огня, чтобы положить конец этой войне, и перейти к серьезному обмену заложниками".

Говоря об атаке радикалов против Израиля 7 октября 2023 года, Наим назвал эти действия "актом обороны". "Нужно помнить, что за неделю до 7 октября сотни палестинцев были убиты рядом с границей сектора Газа, - указал он. - Люди умирали от голода и нехватки медикаментов".

Наим также выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп "предпримет необходимые шаги, чтобы немедленно остановить войну" в Газе.