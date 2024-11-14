Швеция и НАТО отработали охоту на подводные лодки

Шведские военные вместе с союзниками по НАТО отработали охоту на подводные лодки в Балтийском море в рамках учений Dynamic Merlin 24. Об этом пишет РИА Новости

Выход к Балтийскому морю имеют девять государств. Помимо Швеции, это Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия и Эстония. Собственным подводным флотом располагают РФ, ФРГ, Польша и Швеция.

Тренировочные мероприятия проводились шведскими ВМС совестно с 1-ой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1).

По данным агентства, в маневрах приняли участие корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из разных стран, в частности, из Бельгии, Франции, Нидерландов и Великобритании.

Шведские военные в последние годы постоянно проводят маневры. Так, 23 октября 2021 года Швеция и США провели совместные военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд. Аналогичные стрельбы 25 октября США провели с Латвией.

НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения у границ России

В декабре 2022 года шведская армия провела очередные военные учения по «защите» острова Готланд в Балтийском море. В маневрах участвовали 400 человек из 17 подразделений.

В апреле 2023 года Стокгольм провел масштабные международные учения. В них участвовали в общей сложности 26 тысяч человек. Значительная часть из них прибыла из США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.