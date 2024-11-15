Первыми из гражданских увидеть и сфотографировать кабину российского истребителя пятого поколения Су-57 удалось посетителям авиасалона Airshow China в Чжухае. До сих пор, кроме летчиков и техников, рабочее место могли наблюдать только главы государств.

Интерьер кабины лаконичен: огромный экран-трельяж перед летчиком, справа монитор поменьше. Ручка управления с россыпью кнопок и длинной гашеткой. Над приборной панелью - козырек от солнца. На нем еще один прибор с дислеем. Над ним - оптическое устройство, скрытое еще одним козырьком.

Россия показала на Airshow China два Су-57. Один прилетел своим ходом и на нем летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан крутил в небе Чжухая запредельный пилотаж. Второй приехал разобранным в чреве гигантского "Руслана" и украсил статическую экспозицию.