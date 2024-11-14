Американский телеканал ABC News сообщает, что украинские военные надеются на дипломатическое окончание конфликта с Россией, которое станет возможным после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал со ссылкой на анонимных военных ВСУ, в данный момент украинские военные видят переговоры единственным способом закончить конфликт. По этой причине, согласно информации источника, победа Трампа на президентских выборах была встречена на Украине неоднозначно — часть украинцев ожидает, что новый президент может остановить военную помощь Киеву, однако другие ждут от новой администрации Белого дома необходимого толчка к началу переговорного процесса.

«Приход Трампа к власти дал Украине надежду. <...> Он слишком прямолинейный человек, который не будет притворяться, что помогает нам, как это делали демократы. Он сильнее Байдена и готов принимать жесткие решения», — заявил изданию один из командиров ВСУ.

Ранее Трамп обсудил с действующим президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.