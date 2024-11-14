Отрезавший себе ногу российский боец рассказал о 17 днях в окопе

Боец Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации Александр рассказал, как он выживал на протяжении 17 дней в окопе после того, как отрезал себе ногу. Слова военнослужащего приводит «RT на русском».

Все 17 дней до того, как раненого солдата удалось эвакуировать, другие бойцы приносили ему лекарства и ухаживали за ним.

«Продержался я столько дней только с помощью пацанов — они все помогали, лекарства приносили, кушать готовили. Из тех ребят, которые со мной там были, практически никто не выжил», — вспоминает Александр.

О поступке военнослужащего из Якутии стало известно 14 ноября. Он был вынужден отрезать себе ногу ножом, чтобы избежать заражения крови. На каком направлении спецоперации и когда именно произошли описываемые события, не уточняется.