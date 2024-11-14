«Калашников» начал поставки гражданских беспилотников

Группа компаний «Тихие Крылья» (концерн «Калашников») начала поставки гражданских беспилотников вертикального взлета и посадки «Легионер» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщили в концерне.

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Там отметили, что большинство дронов планируют поставить до конца 2024 года.

«В первую поставку вошли БЛА "Легионер G29s" и "Легионер Е29" с установленной полезной нагрузкой: фотокамеры PhaseOne и RX1RM2, воздушный лазерный сканер LiAIR Н800, наземный комплект аппаратуры связи "Тукан"», — говорится в сообщении.

Дроны самолетного типа с гибридной силовой установкой предназначены для аэрофотосъемки, видеомониторинга и лазерного сканирования. «Легионер G29s» способен нести 3,5 килограмма полезной нагрузки, а дальность полета составляет 550 километров. «Легионер Е29» может пролететь 225 километров.

В октябре стало известно, что «Тихие Крылья» начали серийное производство беспилотников «Легионер». До конца года планируют выпустить 100 аппаратов, а в 2025 году могут собрать 250 беспилотников.