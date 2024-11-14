Виктор Водолацкий назвал Купянск важным логистическим центром, а Андрей Марочко указал на серьезную оборону населенного пункта. В Купянске много оборонительных сооружений, однако в самом населенном пункте живут русские граждане, которые ждут российскую армию, сказал НСН военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские источники заявили о неожиданном появлении двух колонн ВС РФ в городе Купянск в Харьковской области. Этот крупный железнодорожный узел на берегу реки Оскол ВСУ отбили в сентябре 2022 года. Украинские блогеры описывают ситуацию как «парадный вход в Купянск». Судя по карте, российским силам удалось найти брешь в обороне ВСУ и продвинуться довольно далеко вглубь от линии боевого соприкосновения. Марочко рассказал, что буквально пару дней назад ВС РФ были буквально в четырех километрах от Купянска.

«У меня сейчас нет подтвержденной информации по поводу прорыва наших войск и вход в населенный пункт Купянск. За последние несколько суток у наших вооруженных сил было очень много успехов в данном районе, они продвигались вдоль железнодорожного полотна. Вполне возможно, что наши войска уже вошли непосредственно в населенный пункт. Еще пару дней назад расстояние до Купянска составляло чуть более четырех километров. Я не удивлюсь, если информация подтвердится», - сказал Марочко.

По его словам, Купянск является не простой целью, так как у ВСУ было достаточно времени, чтобы обустроить населенный пункт оборонительными сооружениями.

«В Купянске много оборонительных сооружений ВСУ, у них было достаточно большое количество времени для того, чтобы подготовить населенный пункт к обороне. Нам нужно освободить Купянск, потому что там проживают русские граждане, которые будут рады освободиться от украинского гнета. Перспективы продвижения ВС РФ на этом направлении существенные. На западе от Сватово российские военные начали зажимать украинских военных, провели успешные удары юго-восточнее Кругляковки и начали зажимать бойцов ВСУ на юго-западе Берестового. Украинская сторона пыталась контратаковать в районе Купянска, но они не возымели успехов и понесли большие потери. Ситуация на купянском направлении развивается в пользу ВС РФ», - отметил собеседник НСН.

В свою очередь депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий назвал Купянск важной целью для ВС РФ, но отметил, что российские военные не будут спешить зачищать Купянск, так как им важнее сохранить своих солдат.

«То, что наши подразделения зашли в Купянск, это уже огромный успех. Для отхода ВСУ там был оставлен небольшой полуразрушенный понтонный мост, который не подходит для тяжелой техники, по нему можно будет уйти только пешим ходом. Купянск - это один из важных грузовых центров, он связан с железной дорогой, которая идет на Славянск, потом на Красноармейск. Для нас этот город важен как логистический центр, который используют украинские военные в своих целях. Главная задача – беречь наших солдат от ненужных потерь. В связи с этим говорить о том, что мы очень быстро очистим Купянск, сегодня нельзя», - заключил генерал.

Около недели назад глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские войска приближаются к пригороду Купянска и находятся от него в нескольких километрах, напоминает «Радиоточка НСН».