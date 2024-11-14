Картаполов прокомментировал заход ВС РФ в Купянск

Продвижение российской армии в районе Купянска и заход в город является результатом давления ВС РФ по всем фронтам. Об этом заявил Shot председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов прокомментировал заход ВС РФ в Купянск
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Чуть раньше стало известно, что наши подразделения захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Десант 6-й армии на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе.

По словам Картаполова, сейчас ВС РФ имеют успех на 93 направлениях и их становится больше. Инициатива в зоне проведения спецоперации полностью принадлежит армии России.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.

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