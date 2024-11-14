Продвижение российской армии в районе Купянска и заход в город является результатом давления ВС РФ по всем фронтам. Об этом заявил Shot председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Чуть раньше стало известно, что наши подразделения захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Десант 6-й армии на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе.

По словам Картаполова, сейчас ВС РФ имеют успех на 93 направлениях и их становится больше. Инициатива в зоне проведения спецоперации полностью принадлежит армии России.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.