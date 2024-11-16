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ВС России освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

Российские военнослужащие освободили Макаровку и Ленинское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.

ВС России освободили Макаровку и Ленинское в ДНР
© РИА Новости

Населённый пункт Ленинское освобождён успешными наступательными действиями российским подразделением войск «Центр», а Макаровка взята под контроль подразделением «Восток».

Ранее армия России взяла под контроль населённый пункт Волченка в ДНР.

Издание Newsweek писало, что продвижение российских войск в Донбассе чревато проблемами для Киева.

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