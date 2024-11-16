Российские военнослужащие освободили Макаровку и Ленинское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.

Населённый пункт Ленинское освобождён успешными наступательными действиями российским подразделением войск «Центр», а Макаровка взята под контроль подразделением «Восток».

Ранее армия России взяла под контроль населённый пункт Волченка в ДНР.

Издание Newsweek писало, что продвижение российских войск в Донбассе чревато проблемами для Киева.