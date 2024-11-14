Российские войска ведут боевую работу, чтобы закрепиться на окраинах Купянска Харьковской области, наступают к северо-востоку и юго-востоку от города. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) может оказаться в полукотле", - сказал собеседник агентства.