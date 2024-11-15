Российская армия освободила Степановку в ДНР

Российские военные в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

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Как уточнили в военном ведомстве, село перешло под российский контроль в результате успешного продвижения формирований группировки войск «Центр».

Всего на этой неделе российские военные освободили пять населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Ранее российские военные освободили Вознесенку в ДНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».