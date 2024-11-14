Населенный пункт расположен к югу от Селидово, рядом с уже перешедшими под контроль РФ Кременной Балкой и Новоселидовым, где установлено российское знамя.

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Вознесенка находится в зоне ответственности группировки войск "Центр", именно они освободили село, продолжив продвижение в глубину обороны ВСУ, уточняется в сводке Минобороны РФ.

На этом направлении было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и одной бригады теробороны Украины в районе Зеленого Поля, Леонидовки, Дружбы, а также Дзержинска (Торецка), Сухой Балки и Димитрова (Мирнограда).

Украинские войска за сутки здесь потеряли более 485 солдат, БМП Marder, пять бронемашин "Казак", а также одну турецкую БТР Kirpi и ряд вооружения.