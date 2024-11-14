Путин увеличил размер разовой выплаты участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разовая выплата бойцам военной спецоперации, получившим инвалидность после ранения, повышается до 4 млн рублей. Выплатами занимается фонд «Защитники Отечества».

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Установить, что в случае, если увечье (ранение, травма, контузия), полученное лицом, которому <…> установлена единовременная выплата, повлекло за собой наступление инвалидности <…>, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей, — сказано в указе.

Правительство России накануне, 13 ноября, утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий участниками спецоперации. Бойцам в этом случае положены 3 млн рублей. А при легких ранениях выплата составит миллион рублей.