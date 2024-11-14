«Зверь мечется в истерике»: политолог о налете украинских дронов на Москву

Украина пытается атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву, желая показать свои возможности в нанесении поражения столице РФ, которая для Киева является «священной коровой».

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Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, публицист Алексей Живов.

«Им совершенно неважно, стреляют они по военному объекту или просто абы куда. Важно, чтобы долетело до Москвы, в этом и была цель. С учетом того, что какие сейчас идут дискуссии вокруг прекращения финансирования украинской войны, я имею в виду в Соединенных Штатах Америки, они решили показать, что способны», — сказал Живов.

По его словам, это стандартная «тактика раненого зверя». Эксперт считает, что необходимо уничтожить все украинские предприятия, где производятся беспилотники.

Утром 10 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Московский регион рекордным количеством дронов. Средства ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на столицу. По информации Telegram-канала Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над регионами России сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.