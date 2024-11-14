Боец рассказал, как ВС РФ методом «цветка» заставляют отступать ВСУ

Штурмовик 30-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Литвинец рассказал корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику об использовании метода «цветка» нашими военнослужащими в зоне спецоперации, в частности при взятии Селидово и его окрестностей.

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«Мы сейчас работаем методом "цветка". Сначала подходим по флангам, и потом запускаем группы по очередности в середину. И они там дальше раскрываются как цветочек. Когда обходят с фланга, противник теряется очень сильно, наполовину в "котле", и они начинают отступать», - объяснил он.

Литвинец добавил, что уровень наших штурмовых подразделений вырос настолько, что теперь все чаще успешно ходят в атаку малым числом.

«Наша пятерка, пять человек, могла спокойно разобраться с 16 украинцами. Сейчас это, в основном мобики, которых просто из хатки выдернули, из квартиры», - добавил штурмовик.

Простые украинские военные готовы сдаваться, но им этого не дают сделать нацисты, которые закреплены за каждым подразделением.

«Они настолько отчаялись уже, что на своих же цепляют взрывчатку и, грубо говоря, просто по детонатору взрывают. Когда человек идет к нам, типа в плен сдаваться. Я лично пытался сам взять в плен младшего лейтенанта. Сам сдался, причем. Но их бойцы не дали его забрать. Они просто на него сбросили ВОГ», - заявил Литвинец.

Перед тем, как отправиться на штурм, бойцы 30-ой гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» отрабатывают все возможные сценарии в тылу. Работа на полигоне полностью имитирует реальный бой. Во время учебных штурмов в небе постоянно кружат дроны и сбрасывают на солдат страйкбольные гранаты и слезоточивый газ. Так и взвод БПЛА тренируется, и новобранцы привыкают к звуку коптеров, учатся прятаться от них и не паниковать.

Навыки которые закрепляются на полигонах, бойцы 30-й бригады «Центра» успешно применили при взятии Селидово и его окрестностей. Со взятием населенного пункта пал крупный узел обороны ВСУ, и у наших войск появилась возможность выйти на оперативный простор, чтобы и дальше развить наступление на ближайший по ходу город - Покровск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.