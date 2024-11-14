«Редкий и сложный» английский танк заметили в Курской области

«Редкий и сложный» танк Сhallenger британского производства заметили в Курской области.

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Сейчас эта техника стоит на вооружении ВСУ, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Два майора».

«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Челенджер 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что переброска этого танка в российский регион говорит о том, что украинская армия намерена удерживать занятые там рубежи. Напомним, бои в Курской области продолжаются в течение трёх месяцев, местные власти ввели в регионе режим ЧС и контртеррористической операции.

Названо слабое место танка Abrams

Ранее заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что десять тысяч военнослужащих из КНДР уже участвуют в боевых действиях в Курской области вместе с российскими солдатами.