Назван погибший при взрыве в Севастополе

В результате взрыва автомобиля в Севастополе 13 ноября погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ капитан первого ранга Валерий Транковский.

Об этом пишет «Коммерснтъ» со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

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Транковский родился в 1977 году в Ленинграде, закончил Санкт-Петербургскую военно-морскую академию имени Кузнецова.

Источник УНИАН в Службе безопасности Украины назвал подрыв автомобиля военнослужащего в Севастополе «успешной спецоперацией» СБУ.

Уголовное дело о теракте было возбуждено в Севастополе после взрыва автомобиля, в результате которого погиб российский военнослужащий.