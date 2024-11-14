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Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне

Нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и Федеральной службы по ВТС России. Об этом рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в интервью РИА Новости.

РФ разберется с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне
© РИА Новости

Он подчеркнул, что ведомство придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса взятых на себя обязательств. Михеев добавил, что иностранный заказчик предоставляет сертификат конечного пользователя при подписании контрактных документов.

В соответствии с этим он обязуется не передавать полученную продукцию третьим странам без официального согласия.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США. В ответ на это в России заявили, что передача техники советского или российского производства без письменного разрешения РФ является незаконной. 2 февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов.

Позже Нобоа заявил, что страна не была осведомлена о том, что предполагаемое к передаче в США старое российское оружие затем отправится на Украину.

Военные новости
Даниэль Нобоа
Александр Михеев
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