Израильская армия наносит удары по лагерям палестинских беженцев и гуманитарным зонам в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, военные взрывают жилые дома в северо-восточных районах лагеря Джабалия, расположенного на севере анклава. Отмечается, что в результате таких действий погибли по меньшей мере 10 человек.

Армейские подразделения также наносят удары по гуманитарным зонам на юге сектора. В частности, фиксируются массированные обстрелы лагеря Эль-Маваси, расположенного недалеко от города Хан-Юнис.

Кроме того, в городе Газа военные при помощи беспилотника сбросили бомбу на здание школы, где находились беженцы, в районе Шейх-Радван, и обстреляли жилые дома в центральных кварталах. В результате несколько человек получили ранения.