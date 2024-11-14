Украину уличили в вербовке несовершеннолетних для диверсий

Силовики на Украине вербуют несовершеннолетних жителей Запрожской области для совершения диверсий на территории региона. Власти всячески оказывают сопротивление этой работе, заявил замгубернатора области Антон Тицкий в беседе с РИА Новости.

«Вся прыть украинских вооруженных формирований заключается лишь в попытках посеять панику и создать гуманитарную катастрофу на наших территориях. Мы эти провокации отражаем. Украинские спецслужбы также работают вгрязную, пытаясь запугать гражданских посредством преследования и покушений на представителей правительства, общественных деятелей, сотрудников госучреждений», — подчеркнул замглавы региона.