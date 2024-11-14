Российская колонна бронетехники с боями ворвалась в Купянск

В Telegram-канале "Военкоры Русской Весны" сообщают о прорыве бронетехники ВС РФ в Купянск и публикуют кадры, сделанные противником.

Сообщается, что две колонны выдвинулись из Лимана Первого. В город удалось въехать бронетранспортеру МТ-ЛБ и танку. С техники удалось высадить полтора десятка российских штурмовиков.

На украинском ресурсе Deep State уже выражают недоумение в связи с этим. Неожиданный прорыв объясняют тем, что в последние месяцы подразделения ВС РФ и ВСУ были разбросаны по лесу и линия столкновения стала загадкой для всех.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в районе Купянска блокированы две крупные группировки ВСУ численностью 15 тысяч человек. По словам главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российская армия находилась в полутора километрах от города.