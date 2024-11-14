Окружение украинского президента Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте. Об этом написало британское издание The Economist, ссылаясь на высокопоставленного чиновника с Украины.

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— Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне, — заявил он.

Военный капеллан Дмитрий Поворотный высказался, что последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказывается на обществе, у которого пропала мотивация продолжать участвовать в боевых действиях.

— Появилось много немотивированных мужчин. Они сражаются, так как это единственный способ остаться в живых. Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не разжигать пожар на Украине, — сообщил он.

На данный момент Украина проигрывает России в спецоперации. Об этом 13 ноября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве.