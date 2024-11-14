Умеров: Украина и Норвегия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве

Украина заключила соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией. Об этом глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщил в Facebook.

Украина и Норвегия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве
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По словам Умерова, подписантами соглашения выступили минобороны Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA). Документ "открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместных исследованиях и разработках инновационных военных технологий".

Умеров отметил, что для реализации соглашения предполагается создать рабочие группы, в которых норвежские эксперты будут обучать украинских специалистов по разным направлениям. Схожие соглашения о военном сотрудничестве и безопасности Украина уже заключила с целым рядом западных стран — в частности, с Канадой и с США. 11 ноября сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск намерен сформировать альянс с Великобританией, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы предотвратить "предательство Западом Украины" на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

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