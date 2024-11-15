Польский военный заявил о неспособности базы США защитить НАТО от атаки

Польский капитан Мачей Лисовский в эфире Polsat TV НАТО от возможной атаки.

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Он пояснил, что база является наиболее современным элементом системы борьбы с баллистическими ракетами, запущенными против США и Европы. Однако в случае конфликта с Россией база не сможет перехватить все ракеты, а справится лишь с единичными.

База НАТО в Польше несет ядерную угрозу

Мачей также назвал объект в Редзиково «якорем американских интересов в Польше». Стоимость самой базы эксперт оценил минимум в 800-900 миллионов долларов как минимум. С учетом дорогостоящего специализированного оборудования эта цифра возрастает.

«Стоимость базовой огневой установки, которая там размещена, составляет как минимум миллиард долларов», — уточнил он.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом. По его словам, России следует рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.