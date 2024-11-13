Times: Украина создаст ядерную бомбу в случае прекращения помощи от США

Киев угрожает разработать ядерную бомбу, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на информационный документ, подготовленный для Минобороны Украины.

По данным газеты, украинские специалисты могут создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Трамп откажется от военной помощи США.

Журналисты предположили, что для производства оружия инженеры могут воспользоваться технологиями, примененными в бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

По их оценке, создание простого атомного устройства не представляет значительной сложности в наши дни.

Напомним, что ранее украинские власти официально опровергли информацию о планах создать ядерное оружие.

Самые мощные ядерные бомбы в истории

Ранее президент Белоруссии сообщил, что не верит в возможность удара по Москве ядерным оружием со стороны Владимира Зеленского.

Глава государства разъяснил, что американцы и европейцы банально не позволят Зеленскому нанести удар. Он добавил, что украинский лидер может сколько угодно мечтать о том, что разработает ядерную бомбу, ударит по Кремлю, но у него смелости не хватит.