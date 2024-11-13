Генсек НАТО оценил инициативу Польши по укреплению границ с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, передает РИА Новости.

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«Мы только что обсуждали усиление совместно со странами Балтии и Финляндией границ, я приветствую эту инициативу», — заявил глава альянса.

9 ноября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша в течение трех дней планирует установление укреплений на границе с Калининградом и Белоруссией по ранее утвержденной программе Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, а также бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis. Ее строительство велось с 2000-х годов. На открытии присутствовали Рютте, а также президент Польши Анджей Дуда и другие высокопоставленные чиновники.