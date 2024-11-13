Языкового инспектора с депрессией мобилизовали в Одессе
Работники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») отправили служить языкового инспектора из Одессы, пишут местные СМИ.
Сам мужчина утверждает, что не попадает под мобилизацию по состоянию здоровья, поскольку психиатр диагностировал у него серьезную депрессию. С таким диагнозом на Украине человек получает отсрочку от службы в армии. Инспектор также рассказал, что во время его перевозки в машине сотрудников ТЦК играла музыка российских исполнителей.
Депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.
11 ноября десятки людей собрались у военкоматов на Украине, потому что электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны. Отмечалось, что срок отсрочек для большинства людей закончился 9 ноября, на обновление данных выделено всего семь дней.