Языкового инспектора с депрессией мобилизовали в Одессе

Работники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») отправили служить языкового инспектора из Одессы, пишут местные СМИ.

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Сам мужчина утверждает, что не попадает под мобилизацию по состоянию здоровья, поскольку психиатр диагностировал у него серьезную депрессию. С таким диагнозом на Украине человек получает отсрочку от службы в армии. Инспектор также рассказал, что во время его перевозки в машине сотрудников ТЦК играла музыка российских исполнителей.

— Меня везут в учебку (учебную часть — прим. «ВМ») под Киев, — передает слова мужчины Газета.ru.

Депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.

11 ноября десятки людей собрались у военкоматов на Украине, потому что электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны. Отмечалось, что срок отсрочек для большинства людей закончился 9 ноября, на обновление данных выделено всего семь дней.