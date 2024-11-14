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На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие

Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины.

На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие
© ТАСС

Отмечается, что Киев может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года. В документе говорится, что для Украины «спустя 80 лет это не было бы сложной задачей».

Для разработки собственного ядерного оружия Украине потребуется пять лет, говорится в докладе. Отмечается, что основным компонентом должен стать плутоний, поскольку его можно получить из ядерных реакторов в стране.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения объемов военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

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