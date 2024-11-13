Генерал НАТО объяснил слова Трампа о решении конфликта на Украине за 24 часа

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, высказывания республиканца – «вероятно, больше метафора, чем буквально 24 часа», однако это должно произойти «очень быстро». В то же время Бауэр усомнился, что в интересах США позволить России выйти из конфликта победителем.

Он назвал конфликт Москвы и Киева «стратегически важным» для Соединенных Штатов.

«Была ли Украина стратегически важна – да. Потому что здесь вопрос о системе основанного на правилах международного порядка, это о «сердце Европы», это об амбициях России и – опосредованно – амбициях Китая», — считает Бауэр.

Foreign Policy: Трамп будет добиваться мира на Украине без учета мнения Киева

До этого президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что завершить конфликт на Украине за 24 часа, как обещал Дональд Трамп, не представляется возможным. При этом он выразил уверенность в том, что победивший на президентских выборах в США политик приложит все усилия для завершения конфликта и заключения соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным.