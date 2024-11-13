Военные планы президента Украины Владимира Зеленского нереалистичны и не имеют шансов на успех.

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Такое мнение выразил бригадный генерал в отставке Марк Киммит в интервью The Wall Street Journal.

«Его военные цели — вытеснение русских, восстановление суверенитета на востоке Украины и в Крыму — на мой взгляд, невозможны, нереальны», — заявил военный.

По словам Киммита, российские войска продолжают наступление, тогда как у Украины грядущей зимой крайне мало шансов продвинуться. Экс-генерал отмечает, что ВСУ уступают россиянам по численности и уровню вооружений.

По мнению американского военного, в настоящее время перед Зеленским остро стоит также кадровый вопрос, не только в плане численности, но и в плане поддержки конфликта с Россией среди военных.

16 октября украинский президент частично рассекретил свой «план победы», который он предоставил западным партнерам. В нем пять открытых пунктов и три секретных.