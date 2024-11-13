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В Горловке из-за атаки ВСУ без света и тепла остались 60 тысяч человек

В Горловке из-за атаки украинской армии без света и тепла остались 60 тыс. жителей.

В Горловке из-за атаки ВСУ без света и тепла остались десятки тысяч человек
© globallookpress.com

Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанёс удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тыс. человек», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин пояснил, что из-за обстрела обесточены 143 трансформаторные подстанции.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после атаки украинского беспилотника без электроснабжения остаются пять муниципальных округов.

Военные новости
Денис Пушилин
Горловка