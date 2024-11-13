«Хезболла» впервые атаковала беспилотниками генштаб Израиля
Бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на движение.
Генштаб Израиля находится в Тель-Авиве.
Перед этим в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что военные перехватили два беспилотных летательных аппарата. По данным пресс-службы, оба БПЛА были запущены с территории Ливана. Из-за их вторжения в воздушное пространство в ряде районов на севере страны объявлялась воздушная тревога.
11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Дипломат отметил, что ракетный потенциал ливанского движения «Хезболла» был серьезно поврежден и утрачен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает способствовать урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном.