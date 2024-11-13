Власти утвердили новые размеры выплат раненым бойцам СВО

Правительство России утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий участниками спецоперации, говорится на сайте кабмина. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что бойцам ВС РФ с легкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае других травм сумма составит 100 тысяч рублей.