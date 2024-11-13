ВСУ повредили еще один объект культурного наследия в Курской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредила еще один объект культурного наследия в Суджанском районе Курской области - Дмитриевскую церковь.

Об этом сообщили в правительстве региона.

"Атаке ВСУ подвергся еще один объект культурного наследия регионального значения - "Церковь Дмитриевская", который находится в селе Казачья Локня Суджанского района. История этого храма насчитывает почти полтора века. Согласно "Справочной книге о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 год", объект был возведен из камня в 1880 году и освящен в честь святого Дмитрия Солунского", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, в годы советской власти Дмитриевская церковь подверглась серьезным разрушениям. В 1920-х из нее изъяли около 3 кг церковных ценностей, позже там располагался склад. "С течением времени церковь ветшала и разрушалась. Ее восстановление началось только в конце XX века. По имеющимся данным, в 2010-е годы была завершена внешняя отделка храма, после чего приступили к внутренним работам. Церковь была действующей, в ней проводились богослужения", - уточнили в администрации.

По данным правительства, министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.

Министр по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Мусьял сообщала, что 18 объектов культурного наследия получили повреждения в результате украинских обстрелов. Позднее губернатор Алексей Смирнов информировал, что после атаки ВСУ было разрушено административное здание на территории объекта культурного наследия федерального значения - ансамбля усадьбы Барятинских "Марьино".