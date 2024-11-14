Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

«Пионы» — это советские самоходные артиллерийские установки, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о характеристиках пушек, их количестве на Украине, а также предположил, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили к ним снаряды.

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Ранее стало известно, что США передали Киеву снаряды для «Пионов». Отмечалось, что в 2022 году ВСУ израсходовали запасы советских снарядов для установок, поэтому их не использовали. Позже снаряды поставили из США.

По словам эксперта, «Пионы» используют калибр 203 миллиметра и могут закидывать осколочно-фугасные снаряды такого рода на дальность свыше 30 километров. Он отметил, что снаряды этого калибра обладают большей разрушительной силой, чем снаряды 152 и 155 миллиметров.

«Поэтому зачастую такую артиллерию содержали раньше в ставке Верховного главнокомандования как резерв и применяли только на особо важных направлениях: для разрушения фортификаций, укрепсооружений различных и при штурмовке особо важных населенных пунктов. К тому же были к этой артиллерии калибра 203 миллиметра еще и тактические ядерные боеприпасы, которые могли применяться в ходе общевойскового боя», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Перед началом спецоперации у Украины было около 40 таких артиллерийских установок, сколько их осталось сейчас, сказать сложно, сообщил Леонков.

«У Украины была только часть этих артиллерийских установок. Понятное дело, что советское наследие и проблематику со снарядами 203 миллиметра они решили не только с помощью США, а с помощью бывших стран соцлагеря, где было налажено производство таких снарядов, и, скорее всего, партия этих снарядов изготавливалась в Болгарии. Именно из Болгарии через военную помощь США Украина получала снаряды для советских артиллерийских систем 122, 152 и 203 миллиметра», — высказался эксперт.

Ранее в Минобороны отчитывались о том, что расчетами центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые была уничтожена артиллерийская установка ВСУ в Курской области.

До этого стало известно, что самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» способна поражать артиллерийские системы производства стран НАТО.