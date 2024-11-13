Каждый день ВСУ теряют по 1500 человек. Об этом заявил находившийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, передает РИА Новости.

Ранее в Раде сообщили о намерении призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек за три месяца.

Комментируя это, Дубинский назвал власти Киева «режимом политических некрофилов во главе с Владимиром Зеленским». По его подсчетам, в день ВСУ нужно призвать 1,7-1,8 тысяч человек.

«Три месяца — это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи — 1,8 тысячи человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1500 мужчин», — добавил депутат.

Ранее Дубинский заявлял о необходимости заканчивать конфликт, поскольку продолжающиеся боевые действия не позволяют Киеву получить никаких преимуществ или улучшить свои позиции на возможных переговорах.